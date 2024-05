Apple: iPhone 16 Pro Max ancora più grande di iPhone 15 Pro Max

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe deciso di aumentare le dimensioni dello schermo di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, portandoli rispettivamente a 6,3 pollici e 6,9 pollici. Le foto diffuse nelle scorse ore di un’unità dummy del prossimo top di gamma di dimensioni maggiori affiancata a un iPhone 15 Pro Max consentono però di farsi un’idea ancora migliore della cosa.

iPhone 16 Pro Max a confronto con iPhone 15 Pro Max

Le immagini, visibili di seguito e condivise dall’utente Majin Bu su X, mettono a confronto un vero iPhone 15 Pro Max accanto a un’unità dummy del nuovo iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max and iPhone 15 Pro Max dimensions compared pic.twitter.com/LKU2KWQRVn — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 15, 2024

Le unità dummy di solito hanno le dimensioni effettive del prodotto finale, in modo che i produttori di accessori possano creare prodotti compatibili con il dispositivo prima del lancio.

iPhone 15 Pro Max dispone di uno schermo da 6,7 pollici, il che significa che, sulla base dei dati diffusi sino ad or, la prossima generazione avrà uno schermo più grande di soli 0,2 pollici.

Tenendo conto di ciò e osservando le foto, iPhone 16 Pro Max in realtà non sarà molto più grande dell’attuale modello Pro Max. Mettendo infatti i due modelli fianco a fianco, si può effettivamente vedere la differenza tra i due telefoni, ma non è nulla di particolarmente incidente. Difficilmente, dunque, questi 0,2 pollici offriranno agli utenti un’area dello schermo molto più ampia per visualizzare più elementi dell’interfaccia.

Schermo a parte, i futuri modelli di smartphone Apple dovrebbero avere anche batterie più grandi, Wi-Fi e 5G più veloci, un nuovo chip A18 Pro basato sull’M4, un pulsante di acquisizione foto/video, una nuova fotocamera ultra-wide da 48 MP e un teleobiettivo 5x sul più piccolo iPhone 16 Pro.