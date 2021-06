Honor Watch ES: smartwatch in OFFERTA LAMPO, pochi pezzi

Honor Watch ES è in offerta lampo su Amazon a soli €75,64. Il ribasso del 24% Rende il prezzo di base più conveniente mediante uno sconto effettivo di €23,36.

Le spedizioni sono gratuite e rapide su tutto il territorio italiano.

Uno Smartwatch bello ma non solo: Honor Watch ES

Honor Watch ES si presenta come un dispositivo semplice e casual. Il suo design lo rende accattivante grazie alla cassa dalla forma allungata che non è comune all'interno del mercato. Disponibile in colorazione nera, questo dispositivo può essere indossato sia da uomini che da donne senza alcun tipo di limitazione.

Il display montato ha un'ampiezza di 1,64 pollici e permette di leggere le informazioni sempre in modo ottimizzato e senza mai doversi preoccupare del grado di luminosità. Il pannello, infatti, è un AMOLED che restituisce colori vividi e pieni.

Nel suo cuore, sono presenti numerosi sensori dedicati sia al benessere che ha gli allenamenti sportivi. In particolar modo, è presente il monitoraggio dei livelli di saturazione del sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 che possiede anche un sistema di rilevazione di anomalie e infine è presente anche un monitor per il ciclo mestruale.

Dal punto di vista sportivo, invece, il dispositivo vanta fino a 95 differenti modalità di allenamento. 10 di queste si configurano come allenamento professionale mentre le restanti possono essere personalizzate a proprio piacimento.

Tra le altre caratteristiche, infine, sono degni di nota i quadranti personalizzati con cui rendere proprio l'orologio, la batteria che ha un'autonomia di 10 giorni, la presenza delle notifiche Smart e i corsi di allenamento animati che aiutano a effettuare gli esercizi previsti.

Honor Watch ES è disponibile all'acquisto su Amazon a €75,64. È un prodotto Prime e quindi se si acquista oggi lo si riceve in sole 48 ore se si è abbonati. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite ma operate in circa 7 giorni.