Hoxe Air Tracker Tag per non perdere chiavi e bagagli (sconto x2)

Al prezzo stracciato di soli 12,59 euro, un dispositivo come Hoxe Air Tracker Tag è un must have. È il localizzatore che ti aiuta a non perdere i tuoi oggetti e a ritrovarli in caso di smarrimento, anche quando rivenuti da altri. Ha in dotazione la batteria sostituibile (una di ricambio è inclusa nella confezione, un indubbio vantaggio rispetto a gran parte della concorrenza), è impermeabile e integra un altoparlante da 100 dB che suona quando necessario. Approfitta dell’offerta su Amazon: devi solo attivare il coupon che trovi nella scheda.

Doppio sconto: solo 12€ per Hoxe Air Tracker Tag

Grazie al suo design piccolo, compatto e leggero, lo puoi agganciare alle chiavi, inserire nella borsa o nello zaino, ma anche nei bagagli se sei in partenza per le vacanze. Oppure, mettilo sul collare del tuo amico a quattro zampe, come una medaglietta, così da poter sempre sapere dov’è. La compatibilità è garantita con iOS (non è previsto il supporto per Android). C’è anche un sistema di protezione anti-stalking per evitare abusi. Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Acquistalo in questo momento al prezzo di soli 12,59 euro, invece di 19,99 euro come da listino, con il doppio sconto di oggi. Alla prima riduzione della spesa applicata in automatico se ne aggiunge un’altra, da sbloccare semplicemente attivando il coupon dedicato.

È spedito da Amazon attraverso la rete logistica dell’e-commerce, per il massimo dell’affidabilità. Inoltre, se lo ordini adesso e hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratuita prevista direttamente a casa già entro domani.