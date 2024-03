HP 15s: solo 369 euro per questo laptop Windows 11 (SCONTO)

Giù il prezzo di HP 15s: oggi puoi acquistare il laptop con un forte risparmio in confronto alla spesa fissata dal listino ufficiale. Per le sue caratteristiche, il portatile è adatto alla produttività quotidiana, ma anche allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Amazon ha dato il via alla Festa delle Offerte di Primavera, offrendo agli acquirenti fantastiche opportunità di risparmio in tutte le categorie, a partire dall’informatica.

Offerta di Primavera sul laptop Hp 15s (AMD)

Diamo uno sguardo ai punti di forza in dotazione, partendo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Tra le specifiche tecniche troviamo il display Full HD con diagonale da 15,6 pollici, il processore AMD Ryzen 3 5300U con GPU AMD Radeon affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, due porte USB Type-A, una USB-C, slot SD, uscita video HDMI, jack audio e batteria con autonomia elevata. Se vuoi conoscere altri dettagli, ti invitiamo a consultare la pagina dedicata sull’e-commerce.

L’occasione di oggi permette di acquistare il laptop HP 15s nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 369 euro, approfittando di un grande risparmio rispetto al listino ufficiale del produttore. La colorazione è Argento e si tratta di un’esclusiva Amazon. L’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita entro un paio di giorni a chi effettua subito l’ordine.

Dai uno sguardo ai migliori affare nella Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: hai tempo fino al 25 marzo, li trovi tutti su amazon.it/springdealdays. Per la partecipazione all’evento non è necessario l’abbonamento Prime.