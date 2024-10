HP 280M: un mouse wireless che regala il silenzio assoluto (13€)

Liberati dei cavi e anche dei rumori con HP 280M, il mouse wireless perfetto sia per la scrivania che da mettere nella borsa del tuo laptop. Portalo sempre con te e non fare a meno di una periferica che risponde ai tuoi comandi senza precedenti: design ergonomico e con micro ricevitore USB. Su Amazon lo sconto che stavi aspettando, collegati in pagina per acquistarlo subito a 12,99€.

HP 280M, il mouse wireless senza limiti

È semplicissimo ma per questo è un grande alleato. Non hai bisogno di una periferica complicata quando ti trovi davanti al computer per un semplice utilizzo quotidiano e HP 280M è quello che fa esattamente al caso tuo. Ha un design semplice ed ergonomico per adattarsi al tuo palmo e farti stare ore e ore al computer senza complicazioni.

Lo colleghi al tuo computer fisso o al tuo laptop con il micro ricevitore USB che ti viene fornito ed entra immediatamente in funzione. Per questo motivo non hai restrizioni né in termini di compatibilità che di sistema operativo.

Con i suoi 3 tasti (click destro, click sinistro e rotellina di scorrimento) svolgi le tue azioni emettendo zero rumore. I meccanismi sono stati studiati appositamente per ridurre il rumore del 90% rispetto ai classici modelli in commercio.

Altra caratteristica saliente è il tracciamento con tecnologia LED Blu che cattura anche i movimenti più irrisori e non te li fa ripetere. Per concludere, con delle semplici batterie AA hai fino a 18 mesi di autonomia a disposizione.

Lo sconto da non perdere su Amazon

Vista la promozione su Amazon, se sei alla ricerca di un nuovo mouse wireless, non ti perdere HP 280M che a 12,99€ diventa tuo. Collegati in pagina per approfittare dello sconto del 46% disponibile ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.