I Chromebook di HP per la scuola al BETT 2020

Il BETT 2020 in corso a Londra è l’appuntamento scelto da HP per presentare una serie di nuovi laptop basati sul sistema operativo Chrome OS e indirizzati specificatamente alla scuola. Dispositivi economici e funzionali, destinati ad alunni e insegnanti, configurati in modo da svolgere senza problemi compiti come la navigazione in Rete, la riproduzione dei contenuti multimediali e la gestione dei documenti.

Nuovi HP Chromebook al BETT 2020

Partiamo con Chromebook 11 G8 EE e Chromebook 11A G8 EE che HP definisce “i Chromebook rugged da 11 pollici più sottili al mondo”. Dotati di processori Intel o AMD, possono vantare la certificazione MIL-STD 810G e resistere a cadute da un’altezza massima di 76 cm su cemento o da 122 cm su superfici in legno. La tastiera non teme inoltre gli schizzi d’acqua. Disponibile anche la variante con display touchscreen.

Chromebook x360 11 G3 EE fa invece della versatilità il suo principale punto di forza. Il motivo è ben comprensibile già da uno sguardo all’immagine qui sotto: lo schermo da 11 pollici può ruotare fino a 360 gradi e grazie alla superficie touch è possibile utilizzare un pennino (opzionale). Presenti poi due fotocamere, una anteriore e l’altra posteriore.

La carrellata si conclude con il Chromebook 14 G6 da 14 pollici (pannello IPS) che sotto la scocca ospita un processore Intel. La scheda tecnica comprende inoltre porte USB-C, slot HDMI, webcam con sistema Privacy Camera (opzionale) per oscurarla quando non serve, fino a 8 GB di RAM e storage che arriva a 128 GB nella versione più avanzata.

Di seguito le fate di lancio e i prezzi dei singoli modelli per il mercato statunitense.