HP EliteDesk con Windows 11 e Office 2021: lo sconto

Nei giorni delle Offerte di Primavera, spunta su Amazon un PC desktop con caratteristiche adatte a gestire tutte le operazioni quotidiane e in sconto rispetto al listino: è un modello della serie HP EliteDesk. In dotazione ha il sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft e il pacchetto Office 2021 per la produttività con applicativi come Word, Excel e PowerPoint.

PC desktop: lo sconto su HP EliteDesk

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: processore Intel Core i4-4770, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, lettore e masterizzatore CD-DVD, porte USB 2.0 e 3.0 Type-A, jack audio, slot Ethernet, uscite video DisplayPort e VGA con supporto alle configurazioni multi-monitor. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, in condizioni eccellenti e perfettamente funzionante. Oggi lo puoi acquistare al prezzo finale di 269 euro approfittando dello sconto proposto su Amazon in concomitanza con le Offerte di Primavera.

In merito all’evento organizzato dall’e-commerce, si concluderà nella serata di domani, mercoledì 29 marzo. Su queste pagine segnaleremo gli articoli più interessanti delle categorie Informatica ed Elettronica.

