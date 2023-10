HP Pavilion Plus 14 crolla al PREZZO MINIMO STORICO

Specifiche tecniche da top di gamma assoluto rendono HP Pavilion Plus 14, oggi al prezzo minimo storico su Amazon, un vero affare per chi cerca un notebook potente, affidabile e versatile da dedicare al lavoro, allo studio o al tempo libero. Ha in dotazione il sistema operativo Windows 11 nella sua versione Home.

Amazon taglia il prezzo di HP Pavilion Plus 14

Tra i molti punti di forza, partiamo dallo schermo: è un display OLED 2,8K da 14 pollici con risoluzione 2880×1800 pixel, luminosità fino a 500 nit in modalità HDR, frequenza di aggiornamento che arriva a 90 Hz e filtro integrato per la riduzione della luce blu. Sotto la scocca batte poi il cuore pulsante costituito dal processore Intel Core i7-13700H affiancato dalla GPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati. La durata della batteria arriva fino a nove ore con una sola ricarica e, in caso di necessità, in 30 minuti l’autonomia raggiunge il 50%. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Completano la dotazione del comparto hardware Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, uscita video HDMI, porte USB-C e Type-A. Il tutto racchiuso in un solido telaio in metallo e, oggi, al prezzo finale di 1.099 euro, il minimo storico da quando HP Pavilion Plus 14 è in vendita: ieri era ancora a 1.399 euro.

Vale infine la pena segnalare che il notebook è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo potrà mettere sulla propria scrivania già entro questa settimana, senza spese extra per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.