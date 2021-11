HP, PC all-in-one a prezzo stracciato nel Black Friday

Tutto in uno: questo il vantaggio dei PC all-in-one, ogni componente hardware è inclusa nel monitor. Nel caso del modello HP 27-dp0009nl nel display da 27 pollici (Full HD) che racchiude anche webcam con microfono e altoparlanti. Oggi lo trovi in forte sconto su Amazon per il Black Friday.

Il PC all-in-one di HP al prezzo minimo, su Amazon

È sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche per capire che si tratta di un ottimo prodotto: processore AMD Ryzen 3 4300U, GPU Radeon, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. Mouse e tastiera sono in dotazione. Tutte le altre info nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato su HP 27-dp0009nl è Windows 10 Home con licenza ufficiale, ma il computer è pronto per l'aggiornamento gratuito al nuovo Windows 11. Oggi può essere tuo al prezzo di 679,99 euro invece di 799,99 euro grazie al Black Friday di Amazon.