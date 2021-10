HP PC Speaker 360: l'altoparlante per i professionisti scontato del 55%

Quello che ti suggeriamo oggi è un ottimo speaker di HP, pensato per i computer, ma estremamente versatile. Si tratta dell’HP PC Speaker 360, un altoparlante piuttosto compatto, utile per migliorare l’esperienza audio in mobilità e non solo, oggi a meno di metà prezzo e minimo storico su Amazon.

HP PC Speaker 360 Bluetooth: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo piuttosto essenziale, dal design decisamente elegante in una veste completamente nera. L’altoparlante è posizionato nella parte superiore, una scelta azzeccata così da offrire un suono a 360 gradi, che non richiede un posizionamento preciso. Buoni i tasti rivestiti in gomma, generosi e di facile accesso che consentono di gestire il volume e le chiamate. Comodo il LED di stato che indica il funzionamento e la carica residua. Parliamo, inoltre, di un dispositivo plug and play che possiede ben 3 metodi di connessione: Bluetooth, jack da 3,5mm e USB. Naturalmente, seppur pensato per l’utilizzo con tablet e laptop, è un’ottima soluzione salvaspazio anche per PC desktop o semplicemente per ascoltare la musica da smartphone.

Tra feature più interessanti troviamo sicuramente la resistenza ad acqua e polvere. Seppur ci siamo lasciati alle spalle la stagione estiva, rimane comunque utile per l’utilizzo nei pressi della vasca da bagno o della doccia, per ascoltare la musica senza alcun rischio per il dispositivo. Buono il microfono integrato, che consente di utilizzare lo speaker come vivavoce Bluetooth garantendo conversazioni chiare e una voce cristallina. Ottima la scelta dell’interfaccia USB Type-C così da utilizzare un normale caricabatteria per la ricarica e semplificarne la connessione con computer come il MacBook. In sostanza un accessorio senza enormi pretese, ma decisamente pratico da avere sempre nella borsa o nello zaino del PC.

Grazie ad uno sconto del 55%, l’HP PC Speaker 360 può essere acquistato su Amazon a soli 17,99 euro per un risparmio di ben 22 euro sul prezzo di listino. Prezzo più basso mai registrato sul portale.