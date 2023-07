Il Mini PC di HP scende sotto i 100 euro: l'affare

Il design di HP ProDesk 600 G1 non deve trarre in inganno: nell’ingombro compatto di un Mini PC racchiude quanto serve per gestire le operazioni quotidiane più comuni, anche quelle della produttività di base come l’elaborazione dei documenti e la posta elettronica. Lo segnaliamo oggi su queste pagine per sottoporre all’attenzione dei lettori l’offerta su Amazon che permette di acquistarlo in sconto al prezzo finale di soli 97 euro.

Mini PC: HP ProDesk 600 G1 in offerta a 97 euro

Per quanto riguarda il comparto hardware, tra le specifiche tecniche trovano posto il processore Intel Core i5-4570T, 8 GB di RAM, disco fisso da 500 GB per l’archiviazione dei dati, quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, slot Ethernet, tre uscite video (due DisplayPort e una VGA) e due jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft per l’accesso agli aggiornamenti rilasciati. Si tratta di un articolo ricondizionato in condizioni eccellenti, senza alcun segno né danno estetico sulla scocca visibile da una distanza di 30 centimetri. Per conoscere altre informazioni è possibile far riferimento alla scheda completa del prodotto.

In questo momento, HP ProDesk 600 G è in vendita al prezzo di soli 97 euro grazie allo sconto proposto dall’e-commerce. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, la riduzione della spesa è applicata in automatico: non bisogna far altro che metterlo nel carrello ed eseguire il pagamento.

Ad assicurare la qualità del prodotto è Amazon, con il suo programma Renewed che offre un anno di garanzia e la certezza di poter contare su un processo accurato di revisione e controllo. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine potrà mettere il Mini PC sulla scrivania già entro domani, approfittando della spedizione gratuita con la consegna direttamente a domicilio al massimo in 24 ore.

