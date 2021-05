HP ZBook G8: workstation mobile con CPU Tiger Lake-H

HP ha annunciato tre nuove workstation mobile con processori Intel Tiger Lake-H. ZBook Studio G8, ZBook Power G8 e ZBook Fury G8 saranno disponibili in diverse configurazioni, quindi i professionisti potranno scegliere quella che soddisfa le loro esigenze. In Italia arriveranno tra giugno e luglio.

HP ZBook Studio, Power e Fury: specifiche

Il design dei tre notebook è piuttosto simile. Cambiano invece le specifiche. ZBook Studio è la workstation mobile più potente con schermo da 15,6 pollici (IPS FHD, IPS UHD o touch UHD OLED), processori Core i7-11800H, Core i7-11850H, Core i9-11900H e Core i9-11950H, 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce RTX 3060/3070/3080, T1200 o RTX A2000/3000/4000/5000 con un massimo di 16 GB di memoria GDDR6.

ZBook Power ha lo stesso schermo, ma il pannello touch è disponibile con risoluzione FHD. È possibile scegliere anche i processori Core i5-11400H e Core i5-11500H, mentre le opzioni per la scheda video sono tre: NVIDIA T600, T1200 e RTX A2000. ZBook Fury viene invece offerto con schermo da 15,6 o 17,3 pollici (FHD, UHD e UHD touch). Al posto del processore Core i5-11400H c’è uno Xeon W-11955M. La dotazione di RAM è 64 o 128 GB. Oltre agli SSD ci sono hard disk fino a 2 TB.

Tutti i modelli integrano chip WiFi 802.11ax e Bluetooth 5.0. ZBook Power ha anche un chip Gigabit Ethernet, mentre i due ZBook Fury ospitano anche un modem LTE. Le opzioni per il collegamento di periferiche esterne sono diverse: USB Type-C, USB Type-A, Thunderbolt 4, HDMI, mini DisplayPort e jack audio.

ZBook Power sarà disponibile in Italia da giugno, mentre per ZBook Studio e ZBook Fury si dovrà attendere il mese di luglio. I prezzi non sono stati comunicati.