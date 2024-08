HPE-Juniper Networks: luce verde dalla Commissione UE

La Commissione europea ha approvato l’acquisizione di Juniper Networks da parte di Hewlett Packard Enterprise (HPE). In seguito all’indagine, avviata a fine giugno, non è stata rilevata nessuna criticità che possa avere un impatto negativo sulla concorrenza. Le due aziende attendono ora la decisione della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito. La Federal Trade Commission (FTC) non ha invece avviato nessuna indagine.

Acquisizione da 14 miliardi di dollari

HPE aveva annunciato l’intenzione di acquisire Juniper Networks all’inizio di gennaio per una cifra di 14 miliardi di dollari. Una transazione di questa dimensione in termini di market share necessita del via libera dalle varie autorità antitrust nei paesi in cui le aziende offrono prodotti e servizi. La Commissione europea ha ricevuto la notifica il 27 giugno 2024, quindi la verifica è durata poco più di un mese.

In dettaglio è stato esaminato l’impatto della transazione su quattro mercati: fornitura di apparecchiature WLAN (Wireless Local Area Network), fornitura di WAP (Wireless Access Point), fornitura di switch Ethernet per campus e fornitura di switch per data center. La Commissione europea ha stabilito che l’acquisizione non dovrebbe ridurre la concorrenza nei suddetti mercati.

L’azienda che deriva dall’accordo non avrà una posizione dominante, in quanto ci sono molti concorrenti sul mercato (uno di essi è Cisco). Non si prevede inoltre nessun vantaggio competitivo derivante dall’uso degli switch di Juniper Networks nei sistemi HPC e nei server mid-range di HPE.

La transazione è stata pertanto approvata senza condizioni. HPE spera di completare l’acquisizione all’inizio del 2025. La CMA dovrebbe pubblicare i risultati dell’indagine preliminare (fase 1) entro il 14 agosto.