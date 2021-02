Huawei AI Cube: Router 4G con Speaker Alexa al minimo storico (-66%)

Huawei AI Cube al prezzo più basso di sempre, il router LTE con Alexa in offerta a 86,24€. Lo sconto del 66% corrisponte a oltre 160 euro di risparmio, un’occasione da non perdere.

Il router Huawei AI Cube ha un desgin cilindrico, può gestire reti LTE Cat-6 fino a 300Mbit/s e alla base è presente uno speaker con l’assistente vocale Amazon Alexa integrato. Si tratta di un prodotto che offre una duplice utilità, le caratteristiche funzionali di un modem-router 4G LTE e la comodità di uno smart speaker con Alexa.

Il dispositivo diffonde via Wi-Fi Dual Band la rete dati 4G di una scheda SIM installata al suo interno, creando una doppia connessione a 2.4GHz e 5GHz. Tramite l’apposita applicazione è possibile configurare tutte le funzioni del router e impostare i comandi e le skill dell’assistente vocale. Lo speaker si integra alla perfezione con il sistema domotico Amazon Echo e tutti i dispositivi smart ad esso compatibili, come lampadine, prese, elettrodomestici e molto altro.

Huawei AI Cube presenta tutti i pulsanti tipici dei prodotti Echo, per regolare in volume, mutare il microfono e attivare manualmente Alexa. La potenza dello speaker garantisce un’ottima qualità sonora per riprodurre musica o ascoltare podcast e audiolibri.

Il router/speaker Huawei AI Cube oggi va in offerta su Amazon, il prezzo di riferimento subisce un calo del 66%, oggi costa solo 86,24€. Si tratta di un prodotto molto interessante per chi cerca un dispositivo con Alexa che integri la possibiulità di gestire reti LTE 4G.