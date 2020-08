Huawei Developer Conference 2020, 10-12 settembre

Il colosso di Shenzhen chiama a raccolta la comunità di sviluppatori (e non solo) per l’evento Huawei Developer Conference 2020 (Together) che andrà in scena la prossima settimana. L’appuntamento è fissato per le giornate che vanno da giovedì 10 a sabato 12 settembre.

Huawei Developer Conference 2020 (Together)

L’apertura nella mattina del 10/09 con un keynote in cui con tutta probabilità verranno anticipate le novità più importanti poi approfondite in una serie di sessioni dedicate. Il programma è ricco e tocca temi che spaziano dall’e-commerce all’innovazione in generale, dalla privacy all’intelligenza artificiale senza dimenticare realtà virtuale e aumentata, healthcare, sicurezza e altro ancora. Il comunicato giunto in redazione fa inoltre esplicito riferimento alla “presentazione di nuovi prodotti”.

Preparatevi per la Huawei Developer Conference 2020 (Together). Condivideremo le ultime novità su HMS Core 5.0, daremo aggiornamenti in merito a HarmonyOS ed EMUI 11, sveleremo nuove entusiasmanti tecnologie.

Come si apprende dalla descrizione focus anche su HMS Core e sulla piattaforma HarmonyOS, sempre più centrali per il business del gruppo. Si tratterà di un evento live, trasmesso in diretta in tutto il mondo. Per maggiori informazioni e per inserire in agenda gli appuntamenti con le singole sessioni invitiamo a consultare il sito ufficiale della HDC 2020 (link a fondo articolo).