Un Huawei MateBook X 2020 con trackpad XXL

Manca solo un paio di giorni al lancio dei nuovi Huawei Matebook X, ma è già possibile farsene un’idea grazie a una serie di immagini trapelate online. Cornici risicate, bei colori e un nuovo trackpad di dimensioni molto generose.

Huawei MateBook X 2020: le immagini

Un display i cui bordi sono praticamente assenti, una tastiera con rinnovato layout e una trackpad che – grande così – su un Matebook X non si è mai visto: è questa l’estrema sintesi di come potrebbe essere il nuovo prodotto che il colosso cinese dovrebbe ufficializzare il prossimo 19 agosto.

Nello specifico, dietro alle ampie dimensioni del trackpad c’è molto di più: ci sono tutte le novità riguardanti l’interazione rapida fra smartphone e PC, il passaggio veloce del flusso di lavoro da un dispositivo all’altro. A testimonianza, sul trackpad di Matebook X 2020 dovrebbe esserci un chip NFC e anche un paio di microfoni. Inoltre, non mancherebbe la tecnologia “Free Touch“, che dovrebbe garantire un’esperienza d’uso eccellente. Sotto il punto di vista della connettività, i render mostrano un ingresso type-C e un jack audio da 3,5 millimetri.

Naturalmente, i nuovi prodotti del colosso cinese non puntano solo alle performance, ma anche al design. Allo chassis ultra sottile, dovrebbero essere affiancati dei colori di vendita in grado di accontentare anche l’utenza con gusti più particolari. Huawei Matebook X 2020 dovrebbe essere disponibile in blu, rosa, verde, argento e nero.