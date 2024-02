Huawei lancerà un visore leggero ed economico

In un futuro non molto lontano, Apple Vision Pro, che è stato da poco lanciato sul mercato, potrebbe avere un nuovo competior: il visore di Huawei. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, il colosso cinese avrebbe intenzione di lanciare sul mercato un proprio visore che si troverebbe già in una fase di sviluppo piuttosto avanzata, presentando molti punti in comune con la soluzione del gruppo capitanato da Tim Cook.

Huawei VS Apple Vision Pro

Il dispositivo di casa Huawei andrebbe tuttavia a contraddistinguersi per un peso molto più contenuto, corrispondente a circa 350 grammi (contro i 600-650 grammi di Apple Vision Pro, che stanno spingendo molti utenti a fare il reso) – e per un prezzo più alla portata dei “comuni mortali”, ovvero la metà di quello di Apple (che parte da 3.499 dollari).

A livello qualitativo, invece, rispetto ad Apple Vision Pro non vi sarebbero sostanziali differenze, a partire dalla presenza del pannello micro-OLED 4K di Sony che sarà pronto per le prime spedizioni entro sei mesi.

Ci sarebbero però profonde differenze tecniche e a livello di esperienza d’uso. Ad esempio, sul visore di Huawei mancherà EyeSight per la rappresentazione simulata degli occhi dell’utente, così come il processore octa-core Silicon M2 con chip R1 dedicato all’interpretazione dei segnali dell’array di 12 videocamere, 6 microfoni e 5 sensori in soli 12 millisecondi.

Ad ogni modo circola la voce secondo cui Huawei avrebbe messo a punto chip proprietari per la gestione delle gesture per scongiurare i lag, ma c’è il concreto rischio che lo sviluppo di questa famiglia di processori non termini in tempo utile per il debutto sul mercato del visore.