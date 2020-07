Debutta oggi in via ufficiale il nuovo Huawei MateBook 14, un laptop rinnovato anzitutto sotto il profilo hardware per offrire una potenza di calcolo maggiore. Disponibile in due configurazioni è già acquistabile anche in Italia.

Huawei MateBook 14 2020: specifiche, immagini e prezzo

Nella scheda delle specifiche tecniche il display FullView da 14 pollici’ con proporzioni 3:2 e cornici da soli 4,9 mm per raggiungere un rapporto screen-to-body del 90%. La luminosità arriva a 300 nit, il livello di contrasto è 1.000:1 e la risoluzione 2160×1440 pixel (185 ppi) con un pannello che supporto il 100% dello spazio colore sRGB. Disponibile come opzione il Multi-touch con supporto a gesture per l’esecuzione rapida dei comandi.

Queste le specifiche tecniche: processori Intel di decima generazione (Core i5 o Core i7), 8 o 16 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per lo storage, scheda video NVIDIA GeForce MX350 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicata, il sistema di ventole Shark Fin Fan 2.0 per la dissipazione del calore, una batteria da 56 Wh che garantisce un’autonomia elevata, il lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione (Fingerprint Power Button) e la webcam nascosta nella tastiera per garantire una maggiore protezione della privacy. Il tutto con dimensioni pari a 307,5×223,8×15,9 mm e un peso che si attesta a 1,53 Kg. Questo il commento di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei Italy CBG.

L’interconnessione e l’interoperabilità tra PC e smartphone consentono ai consumatori di godere di un’esperienza unica, senza soluzione di continuità. Insieme, sono un pilastro fondamentale della strategia 1+8+N di Huawei. MateBook 14 è il compagno perfetto per tutti coloro che cercano un notebook che unisca estrema portabilità, prestazioni eccellenti e connettività all-scenario grazie al suo design premium, al display FullView e ad alte prestazioni. Tutto, senza rinunciare all’eleganza e allo stile.

Lato software il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Home e sono presenti funzionalità come Huawei Share per il trasferimento di file e informazioni tra PC e smartphone.

Il nuovo MateBook 14 è disponibile nella colorazione Space Gray a partire da oggi sullo store online del gruppo, presso l’Experience Store di Milano, nei principali negozi di elettronica e su Amazon. I prezzo è fissato in 999 euro per la versione con processore Intel Core i5 e 8 GB di RAM, mentre quella con display Multi-Touch, processore Intel Core i7 e 16 GB di RAM può essere acquistata a 1.299 euro.