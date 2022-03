HUAWEI MateBook D14 in FORTE SCONTO su Amazon

HUAWEI MateBook D14 si trova in offerta su Amazon a 699€, con il 18% di sconto e un risparmio effettivo di ben 150 euro rispetto al solito. Si tratta della versione con processore Intel Core i5 di undicesima generazione, 8 GB di memoria RAM e SSD da 512 GB.

Con un display da 14 pollici dalle cornici super sottili e una scocca completamente realizzata in metallo, il MateBook D ha una marcia in più rispetto alla concorrenza. Si pone come diretto rivale del noto MacBook Air, ma posizionandosi su una fascia di prezzo ben più concorrenziale. A questo prezzo è impossibile trovare di meglio, questa configurazione hardware è perfetta per i professionisti e per chi necessita di un PC sempre prestante ma senza rinunciare ad un’estetica raffinata e ad una qualità costruttiva eccellente.

La tastiera è ampia e ospita anche la webcam, nascosta al di sotto di uno dei tasti funzione in alto, basta una breve pressione per tirarla fuori ed utilizzarla per le videochiamate. Il tasto di accensione è posizionato in alto a destra e integra anche un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali, utile per sbloccare il PC tramite il sistema Windows Hello.

Oggi su Amazon è possibile acquistare HUAWEI MateBook D14 con i5, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD al prezzo promozionale di 699€. La spedizione non implica alcun costo aggiuntivo per i clienti abbonati al servizio Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.