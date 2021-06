Huawei MatePad 11: schermo a 120 Hz e HarmonyOS 2

Huawei ha annunciato che il nuovo MatePad 11 sarà disponibile in Italia da metà luglio. Il tablet, presentato insieme ai due MatePad Pro, possiede diverse caratteristiche interessanti, tra cui lo schermo con refresh rate di 120 Hz. Anche su questo modello è installato il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.

Huawei MatePad 11: specifiche e prezzo

Il MatePad 11 possiede uno schermo da 10,95 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel) e refresh rate di 120 Hz. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 865, 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibili con schede nanoSD (NM card).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1 e GPS. Sono anche presenti le fotocamere posteriore da 13 megapixel e frontale da 8 megapixel, quattro altoparlanti con sistema audio Harman Kardon, porta USB Type-C e batteria da 7.250 mAh con supporto per la ricarica rapida.

Come detto, il sistema operativo è HarmonyOS 2. Huawei non può installare i servizi Google a causa del noto ban imposto dagli Stati Uniti, ma gli utenti troveranno le principali app sullo store AppGallery. Sono disponibili diverse funzionalità per la collaborazione multischermo (tablet e PC) e app che sfruttano al meglio la stilo M-Pencil di seconda generazione con supporto a 4.096 livelli di sensibilità alla pressione.

Il nuovo Huawei MatePad 11 nella colorazione Grey sarà disponibile in Italia da metà luglio. Potrà essere ordinato su Huawei Store al prezzo di 499,90 euro.