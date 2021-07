Huawei P50 e P50 Pro: Snapdragon 888 e HarmonyOS

Il ban degli Stati Uniti ha stroncato la sua ambizione di diventare il maggiore produttore mondiale di smartphone (ora è addirittura fuori dalla top 5). Nonostante ciò, l'azienda di Shenzhen continua a realizzare dispositivi molto interessanti, come i nuovi Huawei P50 e P50 Pro. L'annuncio è avvenuto in Cina, ma quasi certamente arriveranno anche in Italia.

Huawei P50 e P50 Pro: specifiche complete

Il design della nuova serie è piuttosto differente da quello dei precedenti P40. Invece del doppio foro nell'angolo superiore sinistro c'è un singolo foro al centro per la fotocamera frontale da 13 megapixel. Cambia anche il layout del modulo fotografico posteriore. All'interno del cerchio superiore ci sono le lenti di tre fotocamere (due per il P50), mentre un'altra è nel cerchio inferiore, insieme al flash LED.

Per Huawei P50 sono stati scelti sensori da 50, 13 e 12 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele), mentre Huawei P50 Pro ha sensori da 50, 40, 13 e 64 megapixel (standard, mono, ultra grandangolare e tele). Huawei P50 ha uno schermo OLED da 6,5 pollici con risoluzione di 2700×1224 pixel e refresh rate fino a 90 Hz. Huawei P50 Pro ha invece uno schermo OLED da 6,6 pollici con risoluzione di 2700×1228 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.

Entrambi i modelli integrano il processore octa core Snapdragon 888 4G, 8 GB di RAM e 128 GB di storage (256 GB solo per P50 Pro). A causa del ban imposto dal governo statunitense, Huawei non può usare un modem 5G. (Qualcomm ha ottenuto la licenza necessaria per fornire i suoi chip).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C. Le batterie da 4.100 mAh (P50) e 4.360 mAh (P50 Pro) supportano la ricarica rapida da 66 Watt (quella del P50 Pro anche la ricarica wireless da 50 Watt).

Il sistema operativo è HarmonyOS 2.0. I due smartphone saranno disponibili in Cina dal 12 agosto. Tre i colori per il P50 (Cocoa Gold, Pearl White e Golden Black), mentre per il P50 Pro c'è un colore aggiuntivo (Charm Pink).