HUAWEI WATCH FIT 5 in offerta sul sito ufficiale con omaggi e coupon

Chi ha intenzione di mettersi al polso un orologio intelligente che sia giovanile, comodo e pronto a tracciare ogni camminata o sessione di corsa dovrebbe dare uno sguardo alle recenti promozioni caricate sul sito di Huawei. L’azienda ha avviato un’operazione mirata su uno dei suoi modelli più freschi, associando a un buon ribasso sul prezzo di listino una coppia di regali che faranno sicuramente comodo a chi vuole proteggere l’acquisto e cambiare stile in base all’abbigliamento della giornata.

La promozione ruota attorno al HUAWEI WATCH FIT 5, un dispositivo che rompe i classici schemi dei quadranti rotondi offrendo uno schermo rettangolare spazioso e molto luminoso, una caratteristica che si fa apprezzare parecchio quando si è all’aperto e si vuole dare un’occhiata rapida ai messaggi o ai battiti cardiaci senza doversi fermare. Il fattore forma è stato studiato per massimizzare il comfort, e infatti l’orologio si presenta con un profilo decisamente piatto e un peso piuma, diventando il compagno ideale anche per essere indossato a letto senza che dia fastidio durante i movimenti notturni.

Anche se la struttura è minimale, la sostanza non manca affatto: i sensori interni lavorano senza sosta per registrare la frequenza del cuore, la saturazione e per fornire un’analisi accurata di come si dorme. La gestione dei consumi rimane ad alti livelli, permettendo di superare diversi giorni con una sola ricarica, mentre la compatibilità totale con i sistemi Android e iOS mette al sicuro da qualsiasi problema di sincronizzazione.

La convenienza di questa operazione si concentra tutta nella fase di carrello attraverso l’uso di un codice specifico. Digitando il coupon ABLFIT560 prima di completare il pagamento, si sblocca uno sconto netto di 60 euro sulla spesa finale di 139 euro. Per rendere il pacchetto ancora più appetibile, Huawei ha pensato di regalare un secondo cinturino originale a scelta, perfetto per variare il look del dispositivo, e ha incluso l’estensione HUAWEI Care per la protezione del display, valida per i primi 12 mesi, eliminando la preoccupazione di graffi e piccoli urti della vita di tutti i giorni.

La finestra per approfittare di questa offerta è piuttosto ampia, ma è sempre consigliabile muoversi per tempo per evitare che le colorazioni più gettonate e gli accessori in omaggio finiscano prima del previsto. Vale la pena ricordare che le opportunità di risparmio sul portale ufficiale non si esauriscono con questo modello: facendo un giro tra i vari menu dello store si possono scovare riduzioni importanti su tablet MatePad, notebook da lavoro e sulle cuffie open-ear della linea FreeClip.

In collaborazione con huawei