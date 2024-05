Hub USB per 4 porte 3.0 in più sul tuo computer: 6€ ed è tuo (Amazon)

Un affarone se non sai mai dove collegare periferiche e chiavette USB standard. Al tuo computer occorre un Hub USB e quale prodotto migliore di questo? Compatto, pratico e soprattutto di qualità. Ti mette a disposizione quattro porte aggiuntive e funziona sempre alla grande.

Molto semplice nel design ma a noi importa che faccia il suo lavoro, no? In doppia promozione su Amazon, se apri la pagina e spunti il coupon lo porti a casa a prezzo stracciato: soli 5,99€. Ne vale totalmente la pena.

Non ti preoccupare delle spedizioni visto che basta avere un abbonamento Amazon Prime per averle gratuite e rapide in tutta Italia.

Hub USB 4 in 1: comodo e pratico sotto la scrivania

Collegare più periferiche al tuo computer può diventare complicato. Se già hai un ricevitore per il mouse e la tastiera e una porta che dedichi alla chiavetta USB, quando arriva il momento di stampanti, hard disk o semplicemente un controller succede il putiferio!

Invece di fare la conta e decidere quale prodotto sacrificare, risolvi il problema con questo Hub USB semplicissimo ma comodo. Ha un connettore USB A standard e si collega subito entrando in funzione dai primi secondi. Con il suo tasto di accensione e spegnimento lo gestisci in maniera svelta.

Ti mette a disposizione 4 porte USB 3.0 semplicissime che però risultano molto comode. È compatibile con svariati sistemi operativi e prodotti in commercio così da abbinarlo liberamente e da non avere limitazioni.

Non ne fare a meno ora che può tornarti utile e acquista subito il tuo Hub USB 4 in 1 su Amazon a soli 5,99€ con uno sconto doppio che attivi tramite coupon in pagina. Spuntalo e poi aggiungi il prodotto al carrello.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono rapide e senza costi aggiuntivi su tutto il territorio Italiano se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.