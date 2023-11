Hub USB UGREEN Revodok: MEGA sconto per il Black Friday (-25%)

Se sei un professionista in movimento alla ricerca di un hub USB versatile e di alta qualità, non cercare oltre: l’Hub USB UGREEN Revodok è la risposta alle tue esigenze di connettività. E ora, grazie alle offerte del Black Friday su Amazon, puoi ottenerlo con uno sconto del 25%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 15,74 euro.

Hub USB UGREEN Revodok: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche distintive di questo hub è la sua varietà di porte che liberano il tuo dispositivo dalla carenza di connessioni. Con una porta HDMI 4K, una porta di ricarica USB C PD 100W, una porta USB 3.0 e 2 porte USB 2.0, questo hub USB C 5 in 1 è una soluzione completa per le tue esigenze di connettività. Tuttavia, nota bene che l’uscita HDMI funziona solo se la porta USB C del tuo dispositivo supporta lo streaming video.

L’hub è dotato di Power Delivery 100W, che fornisce una potenza incredibile attraverso la porta di ricarica USB C. Questo significa che non solo il tuo laptop riceverà un’energia ad alta velocità, ma anche le periferiche collegate beneficeranno di prestazioni migliorate grazie all’energia supplementare.

Per gli amanti della qualità visiva, l’estensione del display 4K dell’hub è un punto forte. Supporta una risoluzione fino a 4K@30Hz, consentendo di duplicare o estendere il display a un secondo monitor. Ideale per lo streaming di video 4K su uno schermo più grande o per presentazioni più coinvolgenti.

L’hub non trascura la velocità di trasferimento dei file, offrendo una porta USB 3.0 da 5 Gbps e due porte USB 2.0 aggiuntive. Collegando l’hub al tuo notebook, avrai accesso a un mondo di periferiche come tastiere, mouse, dischi rigidi esterni e chiavette USB, senza compromettere la velocità.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui MacBook Pro, iPad, iPhone, iMac, ASUS Chromebook, Lenovo IdeaPad, Surface Pro, Galaxy Tab e altro ancora, questo hub UGREEN Revodok è un accessorio universale che si adatta perfettamente al tuo stile di vita professionale in movimento. Approfitta dello sconto del 25% durante il Black Friday su Amazon e investi in connettività di alta qualità. Non perdere altro tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 15,74 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.