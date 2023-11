Humane AI Pin, indossabile con IA: cos'è?

Nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo, la homepage del sito ufficiale di Humane (hu.ma.ne) mostra solo un’immagine teaser che indica la data odierna, il 9 novembre 2023: la presentazione di AI Pin è ormai imminente. Sfogliando le altre pagine si trovano alcune immagini del dispositivo, inclusa quella mostrata qui in apertura. Di cosa si tratta?

Il computer che scompare: Humane AI Pin

Nei mesi scorsi, i suoi creatori lo hanno definito disappearing computer, il computer che scompare. Nel concreto, si tratta di un indossabile con un sistema di intelligenza artificiale generativa integrato, basato sui modelli di OpenAI e Microsoft. Potrebbe essere in qualche modo paragonato a uno smartphone, ma senza display.

Stando a quanto rivelato in anticipo dalla redazione del sito The Verge, sarà commercializzato oltreoceano al prezzo di 699 dollari e richiederà un abbonamento mensile da 24 dollari. Negli Stati Uniti, sfrutterà la connessione a un network dedicato di T-Mobile.

Il design può essere paragonato a quello di una clip dalle proporzioni quadrate, con angoli arrotondati, studiato per agganciarsi magneticamente ai vestiti o ad altre superfici. Include una batteria intercambiabile, una fotocamera, un altoparlante con connettività Bluetooth e sensori in grado di tracciare i movimenti nell’ambiente circostante.

L’interazione con AI Pin è prevalentemente vocale e audio, ma include anche un piccolo proiettore laser che può mostrare le informazioni semplicemente avvicinando il palmo della mano, sulla pelle. Non manca nemmeno un LED che si illumina quando il dispositivo è in ascolto. Qui sotto una demo dal palco di TED, con protagonista Imran Chaudhri, design ex Apple (al lavoro in passato sull’interfaccia di iPhone) e co-fondatore nel 2017 di Humane, insieme alla moglie Bethany Bongiorno.

A livello di funzionalità, il dispositivo sarà in grado di generare messaggi nello stile dell’utente, di riassumere quelli ricevuti nella casella email, di tradurre da lingue diverse dalla propria e di fornire informazioni sul cibo inquadrato. Altre caratteristiche software interesseranno la fotografia e la creazione di playlist musicali personalizzate in base al contesto (attraverso lo streaming del servizio Tidal).

La fase di progettazione è avvenuta in partnership con Qualcomm, così da poter sfruttare le potenzialità di una non meglio precisata piattaforma Snapdragon.

Siamo di fronte a una rivoluzione? È il prodotto che renderà obsoleti gli smartphone, come ritiene qualcuno? Ne sapremo di più a breve, con la presentazione ufficiale.