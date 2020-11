L’Italia è stata scelta da Hyundai come primo paese europeo in cui lanciare Click to Buy, piattaforma digitale attraverso la quale portare a termine l’acquisto online di un’automobile. Un servizio pensato e strutturato in modo da andare incontro a quelle che sono le esigenze del momento, costruito tenendo conto delle necessità manifestate da chi si appresta a comprare un veicolo.

Click to Buy da Hyunday per acquistare l’auto online in sei step

Al suo interno trovano posto servizi come Online Booking, Live Chat e Pronta Consegna, fruibili senza ostacoli da qualsiasi dispositivo o postazione sia desktop sia mobile. Una soluzione di e-commerce end-to-end con l’intero processo organizzato in sei step che vanno dalla configurazione della vettura alla chiusura del contratto:

Selezione del veicolo; Configurazione; Offerta personalizzata; Contratto; Richiesta del finanziamento; Ordine.

Tra gli obiettivi dichiarati quello di rafforzare l’integrazione online-offline mettendo il cliente direttamente in contatto con gli showroom del gruppo.

Gli utenti vengono guidati in un percorso personalizzato in base alle loro necessità e in base ai parametri che di volta in volta il cliente può scegliere: la categoria della vettura, le motorizzazioni, le emissioni di CO2, il budget, la valutazione dell’eventuale veicolo in permuta e il metodo di pagamento preferito. Il sistema indica al cliente le soluzioni più adatte, che possono essere facilmente comparate ed esplorate. Il cliente potrà inoltre effettuare una richiesta di finanziamento in totale autonomia, richiedere un test drive del modello selezionato e scegliere la consegna a domicilio del veicolo acquistato.

La piattaforma, intuitiva e responsive, fa il suo esordio in un contesto sociale ed economico in rapida evoluzione che richiede spirito di adattamento e adozione di strategie per la Trasformazione Digitale, basandosi su quelli che il brand definisce quattro pilastri fondamentali.

Scelta : dare la possibilità di esplorare i modelli e configurare la vettura secondo le proprie preferenze, con una scelta completa tra tutte le proposte Hyundai.

: dare la possibilità di esplorare i modelli e configurare la vettura secondo le proprie preferenze, con una scelta completa tra tutte le proposte Hyundai. Valore : lasciare al cliente l’opportunità di confrontare le proposte e di identificare quella più adatta alle sue esigenze.

: lasciare al cliente l’opportunità di confrontare le proposte e di identificare quella più adatta alle sue esigenze. Convenienza : permettere di gestire l’intera esperienza di acquisto online da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento;

: permettere di gestire l’intera esperienza di acquisto online da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento; Trasparenza: garantire la massima visibilità al cliente indicando in maniera chiara e trasparente i costi legati all’acquisto.

In qualsiasi momento il cliente può chiedere supporto al Customer Care Center attraverso un apposito pulsante presente nella pagina.

L’esordio di Click to Buy si inserisce nel percorso ascrivibile alla visione Progress for Humanity di Hyundai, basata su un principio molto semplice: ogni progresso dev’essere alla portata di tutti, accessibile, in questo caso specifico capace di mettere il cliente e le sue necessità al centro.