I milioni di Gunther in streaming: ecco il trailer

Un cane con 400 milioni di dollari: la sua storia è raccontata in I milioni di Gunther, la nuova docuserie in arrivo su Netflix entro le prossime settimane. Oggi, per stuzzicare la curiosità dei suoi utenti, la piattaforma ha pubblicato una succosa anticipazione del contenuto, un filmato ideale per ingannare l’attesa, prima che gli episodi siano messi a disposizione del pubblico. Ecco tutto ciò che sappiamo per il momento sulla produzione dedicata al celebre pastore tedesco, erede della ricca contessa Karlotta Liebenstein scomparsa nel 1992.

Il trailer Netflix per I milioni di Gunther

Un cane con un fondo fiduciario non è la parte più strana della storia , come recita la descrizione ufficiale. Sarà possibile conoscere anche l’eccentrico custode di Gunther che ha trascorso una vita lussuosa con un entourage di seguaci ovvero Maurizio Mian. La data di uscita è stata fissata per il giorno mercoledì 1 febbraio 2023. Di seguito il trailer, con sottotitoli in italiano, mentre all’esordio gli episodi avranno tutti il doppiaggio in italiano.

La storia raccontata è quella di un animale domestico che il destino ha voluto mettere a capo di un impero tanto vasto da estendersi su ben due continenti, con residenze di lusso (anche in Italia), uno yacht, un totale pari a 27 dipendenti e persino una band musicale. I milioni di Gunther scaverà a fondo, rivelando retroscena e intrecci talvolta piuttosto inquietanti.

