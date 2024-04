IA alla Casa Bianca nel 2032, secondo Elon Musk

Mentre oltreoceano sta per entrare nel vivo la campagna elettorale che in autunno porterà all’elezione del prossimo inquilino della Casa Bianca, c’è chi ritiene che, in un futuro non troppo lontano, il Presidente degli Stati Uniti possa essere un’IA. Non sorprenderà nessuno sapere che si tratta di Elon Musk. In modo un po’ scherzoso (e un po’ no), ha condiviso la sua previsione.

IA e Presidenziali USA, l’uscita di Elon Musk

Lo ha fatto in occasione di un evento andato in scena a Los Angeles, la decima edizione della Breakthrough Prize Ceremony, un appuntamento da qualcuno ribattezzato come gli Oscar della scienza. Alla domanda posta da un giornalista di Variety in merito a Chi vincerà le presidenziali USA nel 2024? , il numero uno di Tesla, di SpaceX e di Neuralink ha risposto Chi pensi che vincerà la Casa Bianca nel 2032? Quale tipo di IA? Transformers o Infusion? , prima di allontanarsi lasciando il proprio interlocutore con una sonora risata. Qui sotto il filmato.

Who will win the U.S. presidential election in 2024? Elon Musk weighs in from the carpet at the Breakthrough Prize ceremony. pic.twitter.com/qnw8k5jHVy — Variety (@Variety) April 14, 2024

Si tratta di una boutade, sia chiaro, ma il punto di vista di Elon Musk in merito ai progressi fatti registrare dall’intelligenza artificiale è noto. Nonostante sia direttamente coinvolto in alcuni dei progetti più in vista di questo ambito (a partire da Grok), il magnate ha sempre espresso un parere piuttosto netto e critico in merito ai potenziali rischi legati a uno sviluppo incontrollato di queste tecnologie. Ricordiamo che è stato anche tra i membri fondatori di OpenAI, al fianco dell’attuale CEO Sam Altman, la realtà oggi responsabile dei modelli GPT e del servizio ChatGPT.

Durante un’intervista rilasciata sempre sul red carpet dell’evento, è tornato a parlare anche dell’ambizione di colonizzare Marte per garantire la sopravvivenza del genere umano a un’eventuale catastrofe. Un progetto che, dopo i proclami degli anni scorsi, sembra non essere più tra le sue priorità.