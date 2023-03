L'IA arriva nelle e-bike: la folle idea di Acer

L’evoluzione delle IA avviene tramite il mondo tech, ma anche mediante il suo connubio con l’industria della mobilità. Le automobili stanno diventando sempre più intelligenti, tra sistemi di infotainment e tecnologie per la sicurezza e l’ottimizzazione delle prestazioni e dei consumi. Allo stesso tempo, anche le due ruote stanno assistendo all’introduzione progressiva di strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale. È il caso di Acer che, nonostante la sua fama come produttore di computer e di componenti per PC e laptop, ha annunciato il debutto della bicicletta elettrica Acer ebii, pronta ad arrivare nelle case degli amanti delle e-bike con funzionalità mai viste prima nel segmento.

Conosciamo Acer ebii, la bicicletta con IA

Concepita con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al design, Acer ebii è una e-bike dal peso di 16 chilogrammi con una serie di gadget degna di nota. Le funzioni IA, come afferma il produttore asiatico, rendono gli spostamenti quotidiani in bici un gioco da ragazzi. Come? Controllando in modo predittivo la trasmissione affinché la bicicletta si adegui al proprio stile e alle preferenze di viaggio.

In aggiunta, rendono ogni avventura sulle due ruote più sicura grazie a sensori di rilevamento delle collisioni. Non manca lo sblocco di prossimità: quando la bicicletta si trova vicina al dispositivo mobile del suo possessore, allora essa si sblocca consentendo di riprendere il viaggio. Altrimenti, resterà bloccata fino allo sblocco manuale tramite app dedicata ebiiGO.

Quest’ultima consente dunque il tracciamento continuo di ebii, cosicché sia possibile tenerla sotto controllo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In caso di furto, l’e-bike può essere bloccata da remoto e monitorata tramite localizzatore GPS integrato.

Di spicco sono i componenti di fascia alta: trasmissione a cinghia, freni a disco idraulici da 160 mm, illuminazione a LED a 360 gradi e pneumatici airless. La batteria, invece, è da 460 Wh e offre un’autonomia dichiarata di 110 chilometri per carica, con velocità massima di 25 km/h raggiungibile grazie al motore da 250W in dotazione. Naturalmente, il caricabatterie è incluso con la bicicletta, e può anche essere rimossa per ricaricare smartphone e powerbank in caso di emergenza.

Infine, tra gli accessori notiamo parafanghi e portapacchi posteriore, mentre il cavalletto a Y è incluso come equipaggiamento standard.

Prezzi e disponibilità

In seguito all’annuncio, Acer non ha condiviso maggiori dettagli relativi a prezzo e disponibilità per la e-bike ebii; possiamo aspettarci, però, una cifra superiore ai 1.000 euro per aggiudicarsi questa bicicletta elettrica compatta. Considerata poi la presenza della pagina dedicata sul sito italiano di Acer, è quasi certo l’approdo nel Belpaese.