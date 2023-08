IA generativa: Meta permette di cancellare i dati

Gli utenti possono accedere, modificare e cancellare i dati personali che Meta ottiene da terze parti e che sono utilizzati per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale generativa. È possibile esercitare il diritto (opt-out) tramite un modulo di richiesta disponibile nel centro assistenza.

Bloccare l’uso dei dati per addestrare l’IA

A differenza di OpenAI, Microsoft e Google, Meta non offre ancora un chatbot. Mark Zuckerberg vuole però integrare l’intelligenza artificiale generativa in tutti i servizi, quindi il lancio ufficiale è imminente (l’annuncio potrebbe avvenire entro il mese di settembre). L’azienda di Menlo Park userà quasi certamente Llama 2.

Nel centro sulla privacy è stata aggiunta una sezione dal titolo “In che modo Meta utilizza le informazioni per i modelli di IA generativa“. Meta fornisce alcuni dettagli sull’IA generativa (in particolare sui modelli che generano testi e immagini), quindi spiega come ottiene i dati per l’addestramento dei suoi modelli.

Oltre che i dati provenienti da Facebook, Instagram e Threads, Meta raccoglie informazioni pubbliche su Internet e utilizza dati concessi in licenza da altri fornitori. Queste informazioni possono contenere dati personali (ad esempio nome, indirizzo email o numero di telefono), ma non vengono associati agli account Meta.

L’azienda sottolinea che la raccolta e l’elaborazione dei dati personali avviene considerando gli interessi legittimi come base giuridica (tale base è stata considerata illegale per le inserzioni comportamentali). Gli utenti possono esercitare il diritto all’opposizione, compilando il modulo presente nel centro assistenza.

È possibile scegliere tre opzioni per accedere, scaricare e modificare le informazioni che Meta riceve da terzi, eliminare le informazioni e contestare o limitare il trattamento. In tutti i casi, l’utente deve indicare il paese di residenza, nome, cognome e indirizzo email.

La richiesta riguarda esclusivamente i dati ottenuti da terze parti, non quelli raccolti da Facebook, Instagram e Threads. Un portavoce di Meta ha tuttavia comunicato che non sono utilizzati per addestrare il modello Llama 2 e che non è stata ancora lanciata nessuna funzionalità di IA generativa.