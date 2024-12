Idea regalo per Natale: cornice digitale Kodak in FORTE SCONTO

Sei alla ricerca di un regalo di Natale hi-tech: l’offerta a tempo di Amazon sulla cornice digitale di Kodak è l’affare giusto per te. Approfitta del forte sconto disponibile in questo momento e mettila sotto l’albero. È l’idea perfetta per un dono che sarà di certo gradito da chi lo riceverà. È dotata di connettività Wi-Fi per la visualizzazione e riproduzione dei contenuti (anche la musica, grazie agli altoparlanti inclusi) direttamente dallo smartphone o dal tablet.

Regala la cornice digitale di Kodak: è in offerta

Integra un display touchscreen da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, all’interno di un telaio curato nei minimi dettagli. Può essere disposta in orizzontale oppure in verticale, anche montata a parete. Sfruttando la memoria interna da 32 GB è già possibile immagazzinare migliaia di immagini, ma non mancano gli slot per microSD fino a 64 GB e pendrive USB per espanderne ulteriormente la capacità. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di 72,19 euro (invece di 99,99 euro come da listino ufficiale), la cornice digitale di Kodak è un ottimo affare. Lo sconto è automatico, ma fai attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out da un momento all’altro. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il supporto per appenderla, il manuale d’uso e un cavo USB-C.

Sei ancora in tempo per acquistarla e metterla sotto l’albero: se la ordini subito arriverà a casa tua entro pochi giorni, in tempo per impacchettarla e regalarla a Natale. È venduta dallo store ufficiale del marchio e spedita da Amazon con la consegna gratis.