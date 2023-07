IIIF150 Raptor: presentato il Rugged con Thermal Imaging

Il IIIF150 Raptor è stato sottoposto a rigorosi test di prestazioni di protezione, dimostrando la sua robustezza in diverse situazioni. È completamente impermeabile, in grado di resistere all’immersione in acqua fino a 6 metri di profondità per un’intera giornata.

Inoltre, è progettato per resistere a cadute da un’altezza di 1,8 metri, garantendo la sua durabilità anche in situazioni accidentali. Questo smartphone rugged supera anche le sfide climatiche estreme, poiché è stato testato sia in acque calde che nel refrigeratore, nonché in ambienti di montagna.

La sua resistenza è inoltre confermata dalla capacità di sopportare il contatto con coltelli, pietre e martelli. Rispetto ad altri rugged phone disponibili sul mercato, il IIIF150 Raptor offre un livello superiore di protezione e resistenza, garantendo che sia in grado di affrontare con successo le condizioni più difficili.

Oltre alle sue prestazioni di protezione, il IIIF150 Raptor vanta una potente batteria da 10.000mAh, in grado di offrire una lunga durata operativa. Inoltre, il caricatore incluso nel pacchetto fornisce una ricarica veloce da 65W, assicurando un rapido ripristino dell’energia quando necessario.