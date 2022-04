ijf22: è tornato il Festival del Giornalismo di Perugia

Riparte il Festival del Giornalismo di Perugia. Ritorna nella sua veste tradizionale, dopo i due anni di pandemia che ne hanno rallentato il corso, e ritorna soprattutto nel momento in cui più ce n’era bisogno. L’evento si terrà tra il 6 e il 10 aprile, con una altissima concentrazione di speaker, temi e incontri di grande qualità:

Il centro storico di Perugia è di nuovo il palcoscenico internazionale del giornalismo, con oltre 600 speaker provenienti da tutto il mondo, pronti a discutere e a confrontarsi. Da mercoledì 6 aprile a domenica 10 ci ritroveremo per 5 giorni e 240 incontri, tra tavole rotonde, interviste, presentazioni, serate teatrali. Un’occasione per conoscere nuove tendenze e nuove sfide emerse. Per discutere insieme dei temi cruciali del nostro presente, in questi tempi difficili che richiedono coraggio, umanità e visione. Un’immersione completa in un mondo di inclusività, competenze di primo piano e testimonianze, con una vasta gamma di tematiche.