Il 2021 secondo Google: i più cercati in Italia

Come sempre con l'arrivo di dicembre Google ci regala un excursus sull'anno passato visto attraverso la particolare lente delle ricerche online. Le evidenze da Google Trends dell'anno in Italia sono ottimo momento per guardare in retrospettiva a quel che è accaduto, sapendo che in queste ricerche ci sono le pulsioni, i sentimenti, le curiosità e le necessità di tutto il Paese. Non si tratta di classifiche assolute (aspetto fondamentale da metabolizzare per comprendere al meglio questa analisi), ma degli argomenti che hanno fatto registrare i maggiori picchi di ricerca rispetto al 2020.

Ecco dunque i grandi temi messi in luce da Google per l'anno che va a terminare:

Parole dell'anno

Serie A Europei Classroom Raffaella Carrà Champions League Roland Garros Christian Eriksen Winbledon Green Pass Matteo Berrettini

Tanto, tantissimo sport. Emozioni forti e dimensione mainstream, conditi da vittorie eclatanti e grandi shock, hanno calamitato l'attenzione e le query di milioni di italiani che dopo un anno di distanziamento hanno trovato nello sport quel senso di collettività di cui tanto si ha necessità.

Personaggi

Christian Eriksen Matteo Berrettini Mario Draghi Gianluigi Donnarumma Maneskin

Addii

Raffaella Carrà Michele Merlo Franco Battiato Gino Strada Carla Fracci

Covid-19

Green Pass Prenota il vaccino anti-Covid AstraZeneca Covid oggi Coprifuoco

Come fare…

Lo Spid Il Gren Pass Uno screenshot su PC Domanda ATA Il cubo di Rubik

Come fare… (in cucina)

La pizza in casa Il pesto in casa La besciamella La conserva di pomodoro Il sushi in casa

Cosa significa…

DDL Zan Zona rossa rafforzata Resilienza Transgender Endemico

Perché…

Conte si dimette Non funziona WhatsApp Gli inglesi hanno tolto la medaglia Si festeggia l'8 marzo Israele attacca Gaza

Vicino a me…

Benzinai Pizzeria Bar Ferramenta Gelateria

Come…

Scaricare il Green Pass Finisce Masha e Orso Prenotare il vaccino Fare lo Spid Prenotare la terza dose

Eventi

Serie A Europei Champions League Roland Garros Wimbledon

Cosa vedere a…

Roma Torino Milano Firenze Bologna

Su questa pagina Google ha raccolto i maggiori trend internazionali, in una nuova declinazione dell'analisi che nasce sotto il principio dello “Zeitgeist“: dalle query emerge lo spirito del nostro tempo, trascritto nei ricordi che ci rimarranno e che scriveranno nella storia il ruolo di questo 2021.