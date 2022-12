Il 2022 sta finendo. Qual è la migliore VPN?

Il 2022 sta finendo ed è arrivato il momento di tirare le somme sull’argomento VPN. Nel caso specifico, parleremo di quella che, a conti fatti, è considerata la migliore dagli utenti quest’anno.

Una premessa: ciò non significa che le altre VPN non siano affidabili, anzi. Questo sistema di protezione della privacy è ormai largamente diffuso, e ogni utente che ha provveduto a installarlo sui propri dispositivi ne apprezza gli standard elevatissimi.

Detto questo, Surfshark è risultato essere il software VPN migliore per diversi motivi: vediamo quali.

Il 2022 sta finendo, e Surfshark batte tutti

Come dicevamo, questo 2022 sta finendo e si porterà dietro tante cose negative, purtroppo, ma anche qualcuna positiva.

Nell’ambito dei sistemi di protezione della privacy, la VPN di Surfshark è la migliore di quest’anno.

È riuscita ad attirare l’attenzione di tantissimi utenti con la sua politica dei prezzi molto competitiva e aggressiva, nonché a un servizio cresciuto in modo costante a livello di prestazioni e funzionalità.

Le connessioni con Surfshark sono illimitate con un abbonamento soltanto, mentre a livello di sicurezza e privacy, con il protocollo WireGuard, ma anche con opzioni di connettività come OpenVPN e IKEv2, gli utenti hanno avuto in cambio una protezione molto più ampia e inviolabile.

Per quanto riguarda i servizi streaming, anche nello sblocco dei contenuti geo-localizzati, la VPN consente l’accesso a piattaforme come quelle di Disney+, BBC iPlayer e Netflix senza particolare sforzo.

Inoltre, visto che siamo a fine anno, Surfshark ha pensato di dare vita a una nuova promo aggressiva, in scadenza oggi 3 dicembre: sconto sul prezzo del 84% e due mesi gratis. Per acquistare la VPN, accedere in questa pagina.

In effetti, una delle caratteristiche migliori di Surfshark è il rapporto qualità-prezzo, con un costo mensile di 2,05 euro.

Infine l’assistenza clienti, che è un fattore da prendere in considerazione sempre. Il supporto a favore dei clienti è via chat, che è veloce e molto utile, con operatori sempre pronti a risolvere qualsiasi problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.