Il barbecue che cercavi per l’estate – ora in sconto del 22%

La scorsa estate ti sei ripromesso di organizzare più grigliate con gli amici e di sfruttare il giardino o il terrazzo di casa tua per pranzi e cene all’insegna del divertimento e dello stare in compagnia? Bene, questo è il momento migliore per iniziare a prepararsi. Per la carne, il pane, le verdure, le salse e le birre c’è tempo, ma l’offerta con il 22% di sconto su questo barbecue a carbonella non può aspettare. Acquistalo ora, sistemalo in giardino e aspetta la prossima giornata di sole per regalarti una giornata di gusto e divertimento.

3 ragioni per scegliere questo barbecue a carbonella

Struttura robusta e durevole

Doppia griglia regolabile

Facilità di trasporto

Tutto quello di cui hai bisogno per una grigliata perfetta

Il barbecue non è solamente un mezzo con il quale cucinare la carne alla griglia, ma un vero e proprio rito. È un punto intorno al quale ritrovarsi per sorseggiare una birra mentre si attende la cottura di bistecche e salsicce, chiacchierando con gli amici, per una giornata di quelle indimenticabili.

Acquistando questo barbecue a carbonella avrai tutto l’occorrente per organizzare una grigliata perfetta. Incluso nella confezione, infatti, troverai anche due griglie con il termometro e i vari ripiani così da avere tutto lo spazio e il necessario per la prossima grigliata. Queste, invece, le caratteristiche del barbecue:

Struttura in acciaio

2 Griglie di cottura

Coperchio richiudibile

Indicatore temperatura

Sfiati per l’aereazione (richiudibili)

Ripiano laterale (richiudibile)

Ripiano frontale

Base inferiore portaoggetti

2 Ruote gommate

Utilizzo esterno: giardino, veranda, balcone…

Colore nero

Ideale per chi…

Ama organizzare grigliate in giardino o terrazzo​

Cerca un barbecue pratico, resistente e facile da usare

Desidera un dispositivo con griglie regolabili per diverse esigenze di cottura

Bello, compatto ma allo stesso tempo capiente e il compagno ideale di tante giornate indimenticabili. Acquista ora il barbecue dei tuoi sogni con il 22% di sconto e sfrutta tutte le prossime giornate di sole per invitare i tuoi amici per una fantastica grigliata.