Il Black Friday 2026 è già iniziato: -85% di sconto per Surfshark VPN

Surfshark è l’opzione giusta per una nuova VPN senza limiti. In questo momento, infatti, è possibile accedere alla promo Black Friday 2026 che taglia il prezzo del servizio fino a 2,49 euro al mese, con un risparmio dell’85%, accessibile scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Questa promozione resterà attiva solo per un breve periodo di tempo.

Surfshark è la VPN da scegliere oggi

Scegliendo Surfshark è possibile puntare su una VPN illimitata e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati per un accesso a Internet protetto anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

A disposizione degli utenti c’è poi un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica scegliendo un server situato in un altro Paese.

La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, utilizzando lo stesso account. L’accesso alla rete avviene con una politica zero log e, quindi, senza alcun tracciamento dell’attività online.

La promozione in corso prevede un costo ridotto fino a 2,49 euro al mese per chi attiva il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo senza alcuna limitazione.

Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare subito la promozione basta seguire il link qui di sotto e completare una breve procedura di attivazione online. Lo sconto garantito dall’offerta del Black Friday 2026 resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.