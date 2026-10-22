 Il Black Friday 2026 è già iniziato: -85% di sconto per Surfshark VPN
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Il Black Friday 2026 è già iniziato: -85% di sconto per Surfshark VPN

Con la promo Black Friday 2026 di Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese.
Il Black Friday 2026 è già iniziato: -85% di sconto per Surfshark VPN
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Con la promo Black Friday 2026 di Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese.
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Surfshark è l’opzione giusta per una nuova VPN senza limiti. In questo momento, infatti, è possibile accedere alla promo Black Friday 2026 che taglia il prezzo del servizio fino a 2,49 euro al mese, con un risparmio dell’85%, accessibile scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Questa promozione resterà attiva solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

surfshark vpn

Surfshark è la VPN da scegliere oggi

Scegliendo Surfshark è possibile puntare su una VPN illimitata e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati per un accesso a Internet protetto anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

A disposizione degli utenti c’è poi un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica scegliendo un server situato in un altro Paese.

La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, utilizzando lo stesso account. L’accesso alla rete avviene con una politica zero log e, quindi, senza alcun tracciamento dell’attività online.

La promozione in corso prevede un costo ridotto fino a 2,49 euro al mese per chi attiva il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo senza alcuna limitazione.

Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare subito la promozione basta seguire il link qui di sotto e completare una breve procedura di attivazione online. Lo sconto garantito dall’offerta del Black Friday 2026 resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
22 ott 2026
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