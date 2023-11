Il Black Friday di CyberGhost VPN è qui: 83% di sconto + 4 mesi extra gratis

Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno del Black Friday, quello vero. Tra le tante super offerte di giornata, ti segnaliamo il piano di due anni di CyberGhost VPN a soli 2,03€ al mese, in sconto dell’83% rispetto al prezzo consigliato. In più, attivando oggi il servizio riceverai quattro mesi extra in regalo.

CyberGhost VPN ha oltre 38 milioni di clienti in tutto il mondo ed è la VPN più consigliata del settore. Nascondi il tuo indirizzo IP e proteggi la tua privacy con un solo clic, aggiri le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, metti al sicuro i tuoi download e usufruisci dei più avanzati protocolli per la connessione privata: questo e molto altro è ciò che CyberGhost ha da offrire.

Black Friday CyberGhost VPN: maxi sconto dell’83%

L’offerta del Black Friday di CyberGhost è sul piano di 2 anni, con un maxi sconto dell’83% e 4 mesi extra in regalo. Grazie alla promozione valida solo per oggi, il prezzo crolla a 2,03€ al mese.

Questo significa che, se si considerano i 4 mesi aggiuntivi gratuiti, per i primi 28 mesi pagherai soli 56,94€. E se decidi di rinnovare l’abbonamento al termine del periodo promozionale, il prezzo resterà sempre di 56,94€, stavolta però fatturato annualmente.

Inoltre, puoi usufruire della garanzia “Soddisfatti o rimborsati” della durata di 45 giorni: di fatto puoi viverlo come un periodo di prova gratuita, durante il quale puoi decidere se continuare o richiedere il rimborso completo.

Perché scegliere CyberGhost VPN

Al di là della super offerta del Black Friday, sono numerosi i motivi per cui scegliere CyberGhost VPN anziché un servizio concorrente. Anzitutto per la semplicità d’uso: ti basta un solo click per rendere sicure e proteggere le tue informazioni dai cybercriminali, anche quando stai usando una rete Wi-Fi pubblica non sicura.

Con CyberGhost VPN puoi inoltre avere accesso illimitato ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi, dicendo addio alle restrizioni geografiche e ai limiti imposti sulla larghezza di banda dai provider di rete nazionali.

A questo proposito, ti confermiamo che CyberGhost è compatibile con le principali piattaforme streaming oggi disponibili. Sono oltre 40 i servizi supportati, tra cui Netflix, Amazon Prime e Disney+, con gli utenti che possono beneficiare di più di 120 profili ottimizzati per lo streaming.

Un ulteriore punto di forza di CyberGhost VPN è l’impressionante flotta di potenti server da 10 Gbps, in grado di coprire 100 Paesi e più di 120 località diverse. Tutto questo garantisce a CyberGhost di offrire ai suoi utenti una scelta significativamente più ampia rispetto a tanti altri provider VPN.

Sottolineiamo, infine, la ferrea politica di no-log seguita dall’azienda: i tuoi dati resteranno sempre privati, li conoscerai soltanto te ed eventualmente le altre persone con cui vorrai condividerli. Né lo staff di CyberGhost né aziende di terze parti potranno conoscere le tue informazioni.

Offerta Black Friday: CyberGhost VPN a 2,03€ al mese per 2 anni

Per la giornata di oggi del Black Friday, puoi attivare CyberGhost VPN a 2,03€ al mese per 2 anni, ricevendo 4 mesi aggiuntivi in regalo. In totale, cioè per 28 mesi di servizio complessivi, ti verrà addebitato un importo di appena 56,94€.

Ti ricordiamo che hai la possibilità di usufruire della garanzia “Soddisfatti o rimborsati”, grazie alla quale puoi richiedere il rimborso completo entro 45 giorni dalla data di acquisto. Inoltre, puoi contare su un supporto clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, in inglese, francese, tedesco e romeno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.