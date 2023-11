Il Black Friday di Sky è qui: Intrattenimento Plus e Cinema con Paramount+ a 19,90€ per 18 mesi

In casa Sky la settimana del Black Friday inizia col botto. La promozione Sky Q Special Week Cinema consente di avere Intrattenimento Plus – Sky TV e Netflix – insieme a Sky Cinema con Paramount+ a 19,90€ al mese per 18 mesi invece di 48€ al mese. In più, tutti gli utenti che attiveranno l’offerta riceveranno un Buono Regalo Amazon del valore di 50€. La promo è valida solo online e fino al 27 novembre, quando si chiuderanno le porte del Black Friday di Sky.

Black Friday Sky: Cinema e Paramount+ sono in regalo con Sky TV e Netflix

Di solito il prezzo di 19,90€ al mese per i primi 18 mesi è destinato a Intrattenimento Plus, il pacchetto con cui Sky offre la visione di Sky TV e Netflix. Per il Black Friday di quest’anno, però, le cose sono diverse. Allo stesso prezzo la pay-TV inglese ha scelto di offrire anche Sky Cinema insieme a Paramount+ senza costi aggiuntivi, nonostante un prezzo di listino complessivo di 48€ al mese.

Con Sky TV si ha accesso agli show per tutta la famiglia, le serie televisive, i documentari, le news e le produzioni Sky Original. Si ha poi Netflix Standard con visione in HD 1080p su due schermi in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie. Grazie alla promo per la settimana del Black Friday, è poi possibile usufruire di oltre 200 prime visioni l’anno con il meglio del cinema italiano e internazionale con Sky Cinema, oltre che del catalogo di Paramount+, con una ricca offerta di serie TV, film di successo, grandi classici e produzioni originali italiane.

L’offerta del Black Friday di Sky è disponile su questa pagina: attivala entro il 27 novembre per regalarti la visione di Sky Cinema e Paramount+ in aggiunta a Sky TV e Netflix senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.