Il bollitore intelligente di Xiaomi è ora in offerta a soli 46€

Sì, anche un semplice bollitore può diventare un prodotto tecnologico meraviglioso. E lo Xiaomi Mi Smart Kettle Pro è proprio uno di questi. È un dispositivo intelligente in grado di regolare la temperatura dell’acqua e di mantenerla così da permetterti di gustarti una tisana, un tè caldo o cucinare quello che vuoi in maniera semplice, veloce e soprattutto sicura. Su eBay ora il bollitore Xiaomi Mi Smart Kettle Pro è in promozione a soli 46€ utilizzando il codice sconto PSPRAPR25.

3 ragioni per scegliere Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Controllo preciso della temperatura

Connettività intelligente

Riscaldamento rapido ed efficiente

Raggiungi sempre la temperatura che vuoi

Con il bollitore smart Xiaomi Mi Smart Kettle Pro hai innanzitutto un prodotto estremamente elegante in cui lo stile e il design si uniscono perfettamente alla dimensione tech. Lo puoi tenere a vista sul top della cucina o sul ripiano in soggiorno e non sfigurerà mai.

Ma il bello di Xiaomi Mi Smart Kettle Pro sta nell’utilizzo. Puoi non solo impostare la temperatura che vuoi, ma puoi anche sfruttare le cinque modalità preimpostate specifiche per le diverse preparazioni. Hai quindi la modalità 40°C per i probiotici, quella 50°C per il latte in polvere, quella 70°C per gli alimenti dei bambini, 80°C per il tè e 90°C per il caffè.

In qualsiasi momento ti basta premere un tasto e Xiaomi Mi Smart Kettle Pro si occupa di riscaldare la bevanda di cui hai bisogno. E poi puoi controllare il bollitore dall’app sullo smartphone e impostare l’opzione di mantenimento del calore fino a 12 ore. Una volta che hai iniziato a usarlo ti renderai conto di quanto ti è utile.

Ideale per chi…

Desidera un bollitore elegante e moderno con funzionalità smart integrate

Ha bisogno di preparare bevande a temperature specifiche, come tè, caffè o latte per bambini

Cerca un dispositivo sicuro e affidabile, dotato di protezione contro il surriscaldamento e la bollitura a secco

Un’idea regalo utile e originale per chi ha appena cambiato casa, si è sposato o sta per diventare genitore. Con Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, ogni momento di relax ha la temperatura perfetta.