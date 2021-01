Il bot di Telegram che vende i numeri di telefono degli utenti Facebook

Un bot di Telegram permette di conoscere il numero di telefono di un iscritto a Facebook (o l’account partendo dal numero), previo pagamento. Una potenziale minaccia che interessa circa 500 milioni di utenti. Colpita anche l’Italia e la sua community attiva sulla piattaforma.

Il database contiene informazioni aggiornate a qualche anno fa, ma considerando la natura del dato esposto (di solito il numero di telefono non viene cambiato per lungo tempo) costituisce un pericolo piuttosto grave per la privacy e per la sicurezza. Di seguito quanto riferisce il ricercatore Alon Gal alla redazione di Motherboard.

È molto preoccupante vedere un database di queste dimensioni in vendita nelle community di cybercriminali, reca danno alla nostra privacy in modo severo e di certo sarà impiegato dai malintenzionati per operazioni di smishing o altre attività fraudolente.

Lo smishing (ne abbiamo scritto in un articolo dedicato) è una truffa che arriva via SMS. Il termine nasce dalla fusione tra “SMS” e “phishing” per descrivere in cosa consiste il raggiro.

Few days ago a user created a Telegram bot allowing users to query the database for a low fee, enabling people to find the phone numbers linked to a very large portion of Facebook accounts.

This obviously has a huge impact on privacy. pic.twitter.com/lM1omndDET

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021