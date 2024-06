Il Kernel Linux 6.10 limiterà l'opzione "FORCE_NR_CPUS"

L’opzione “FORCE_NR_CPUS”, presente da diverso tempo nel kernel Linux, viene solitamente usata per forzare il numero di core della CPU previsti dal kernel, in modo da agevolare una miglior ottimizzazione del compilatore. Quando si crea un kernel destinato a specifici sistemi o piattaforme, con un dato numero di core della CPU, il compilatore può ottimizzare le routine di mascheratura del processore, riducendo la dimensione dell’immagine del kernel risultante, anziché dover adattarsi fino a un limite superiore dinamico per il numero di core trovare all’avvio. La funzionalità deve tuttavia essere usata con attenzione e, al fine di evitare confusione e problematiche, Linus Torvalds ha optato per retrocedere questa opzione sul kernel Linux 6.10.

Sul Kernel Linux 6.10 verrà limitata l’opzione “FORCE_NR_CPUS”

L’opzione per forzare il numero dei core sul processore era stata introdotta nel kernel a partire dal 2022. Gli sviluppatori la usavano in modo da ottimizzare maggiormente la dimensione del kernel risultante, ma ciò ha tuttavia l’effetto collaterale di causare dei crash, cosa che ha spinto Linus Torvalds a retrocedere l’opzione sul futuro kernel Linux 6.10, che uscirà nel corso dei prossimi mesi.

L’opzione non sembra infatti dare i risultati previsti in termini di ottimizzazione, con vantaggi marginali decisamente non convenienti, come spiegato da Torvalds stesso. Inoltre, come precisa il programmatore, questa opzione nello specifico era prevista per non essere abilitata di default, essendo destinata esclusivamente a sviluppatori con esperienza. Diverse distribuzioni Linux, tuttavia, rendono l’opzione già abilitata in maniera predefinita, il che potrebbe causare diversi grattacapi a chi non ne ha dimestichezza.

Torvalds ha quindi deciso di limitare la funzionalità sul kernel Linux 6.10, per evitare problemi di stabilità. Attualmente, l’opzione “FORCE_NR_CPUS” è ulteriormente limitata in attesa possibili opposizioni da parte degli altri collaboratori del progetto. Se non vengono sollevati dubbi, l’opzione potrebbe anche essere completamente rimossa dal kernel, oppure si potrebbe optare per trovare un approccio migliore per permettere una miglior ottimizzazione.

La modifica è già presente nella pagina GitHub di Linux 6.10, e dovrebbe esser rilasciata sulla Release Candidate 5 la prossima domenica.