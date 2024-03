Il microfono Blue Yeti al minimo storico con le offerte di primavera (-28%)

Il Blue Yeti, il celebre microfono della linea Logitech for Creators, è in sconto su Amazon per le offerte di primavera al suo prezzo migliore di sempre. Oggi puoi acquistarlo infatti a soli 100,99 euro invece di 139,99, con spedizione Prime inclusa e consegna immediata già per domani.

Microfono Blue Yeti in offerta: le caratteristiche

Questo microfono è un potente strumento per i creator, che offre un suono nitido e professionale per una varietà di utilizzi, tra cui video su YouTube, streaming su Twitch, podcasting, riunioni Zoom e registrazione musicale.

Il software Blue VO!CE integrato ti permette di migliorare ulteriormente la qualità del tuo audio con effetti avanzati, modulazione vocale e campioni audio HD. Inoltre, con quattro modelli polari tra cui scegliere – cardioide, omni, bidirezionale e stereo – hai la flessibilità di registrare in modo ottimale voci, strumenti e podcast senza la necessità di utilizzare più microfoni.

I controlli audio integrati ti consentono di regolare facilmente il volume della cuffia, selezionare il modello polare, disattivare l’audio e regolare il guadagno del microfono per ottenere il mix audio perfetto.

Il design orientabile del Blue Yeti ti permette di posizionarlo in base alla sorgente sonora, garantendo una qualità del suono ottimale. Con il supporto da tavolo regolabile incluso, puoi installare il microfono in pochi secondi e iniziare a registrare e a trasmettere immediatamente su Mac o PC.

Una strepitosa opportunità che ti è regalata dalle offerte di primavera Amazon. Il microfono Blue Yeti è tuo a soli 100,39 euro invece di 139,99.