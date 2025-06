Il miglior alleato per la pulizia dell’auto e della tua casa è ora in offerta

L’abitacolo della tua auto è pieno di sporcizia tra foglie, polvere e briciole? Vorresti tenere più pulita la tua casa rimuovendo immediatamente lo sporco prima che si accumuli negli angoli più difficili da raggiungere durante le pulizie quotidiane? L’aspirabriciole elettrico Black+Decker BHHV320J è quello che fa per te: lo puoi trovare in offerta su eBay a soli 72,99€ utilizzando il codice sconto PSPRGIU25.

3 ragioni per scegliere l’aspirabriciole elettrico Black+Decker BHHV320J

Aspirazione ciclonica potente e 25 Aw di forza

Design pratico per uso quotidiano

Batteria con un’autonomia di circa 20 minuti

Ideale per pulizie immediate e capillari

L’aspirabriciole elettrico Black+Decker BHHV320J è un dispositivo compatto, che puoi tenere in qualsiasi ripiano della tua casa, e utilizzarlo in ogni occasione utile. Dopo che i bambini hanno guardato la TV sul divano mangiando patatine o pop-corn, o magari dopo i pasti per pulire la tavola o, ancora, per raggiungere i punti più scomodi sotto i mobili.

Numero di velocità: 2

Potenza aspirazione: 10/25 Aw

Capacità contenitore: 700 ml

Tecnologia della batteria: ioni di litio

Capacità batteria: 2 Ah

Voltaggio batteria: 12 V

Tempo di funzionamento: 10/20 minuti

Tempo di ricarica: 5 ore

Indicazione di batteria scarica: Sì

Filtro lavabile: Sì

Filtro rimovibile: Sì

Peso: 1.1 Kg

Ottimo anche da tenere in garage per la pulizia dell’abitacolo dell’auto, del cofano o della superficie di lavoro dopo che ti sei dedicato al fai-da-te. Leggero, maneggevole, facile da svuotare e da pulire, il Black+Decker BHHV320J è uno di quegli accessori indispensabili che non può assolutamente mancare in un’abitazione.

Ideale per chi…

Guida spesso o ha bambini

Ha poco spazio o necessita di soluzioni veloci

Vuole un dispositivo affidabile senza troppi fronzoli

Utilizza il codice sconto PSPRGIU25 per acquistare, per la tua casa o come idea regalo per i genitori o un amico, in offerta il Black+Decker BHHV320J a soli 72,99€.