Il miglior corso di Photoshop del 2023 a meno di 10€

Adobe Photoshop è considerato uno dei programmi grafici più avanzati e potenti disponibili sul mercato. La sua vasta gamma di strumenti e funzionalità professionali lo rendono molto versatile e ideale per creare, modificare e lavorare con immagini digitali. Tuttavia, per ottenere risultati professionali, è importante rivolgersi a un esperto del settore che ci possa insegnare le basi del programma.

Se sei un principiante e vorresti imparare a utilizzare il software come un vero professionista, ti consigliamo il corso introduttivo ad Adobe Photoshop, a cura del visual artist spagnolo Carles Marsal. Si tratta, in realtà, di un pacchetto da cinque corsi Domestika Basics, tutti dedicati al programma di fotoritocco: vista la quantità di argomenti e contenuti, si piazza tranquillamente tra i migliori corsi sul tema del 2023.

Grazie alla promozione in corso, puoi ottenerlo a un vero “prezzaccio”: soltanto 9,99 euro, per l’accesso a vita a tutte le videolezioni, le risorse aggiuntive e tutti gli eventuali aggiornamenti futuri.

Cosa include il corso di Photoshop

Il corso di introduzione ad Adobe Photoshop copre i fondamenti del programma, iniziando con la gestione dei documenti, livelli, selezioni, maschere e strumenti di base. Man mano che procederai con le lezioni, entrerai nel mondo del fotomontaggio: qui imparerai tutto ciò che riguarda dimensioni, risoluzione e trasformazioni, nonché gli strumenti per ricostruire, correggere, migliorare e rifinire al dettaglio, luci, ombre, colori e altro ancora.

Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa del programma e il corso è adatto tanto a chi già conosce Adobe Photoshop, quanto a chi vuole imparare a usarlo da zero per progetti personali o professionali. Ci sono tuttavia alcuni requisiti da soddisfare: possedere un PC con sistema operativo Windows 7 (o superiore) oppure un macOS El Capitan o successivo, avere una copia di Adobe Photoshop CC installata (non inclusa, ma disponibile per il download gratuito dal sito web di Adobe) e una tavoletta grafica, non obbligatoria ma consigliata.

Il corso introduttivo ad Adobe Photoshop si snoda in cinque “mini-corsi” che suddividono in argomenti le 50 videolezioni incluse, dalla durata complessiva di quasi 7 ore. Come tutti i corsi Domestika, avrai accesso illimitato e per sempre a tutte le videolezioni, senza limiti, per imparare a tuo ritmo e consultare i contenuti ogni volta che vorrai. Approfitta della promozione in via esclusiva attraverso questo link, ma affrettati: l’offerta sta per scadere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.