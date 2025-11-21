Il nuovo Echo Show 11 rende la casa smart con design da capogiro (-11%)

Sono approdati sul mercato da pochissimo e già sono in sconto. Questa è l’occasione che stavi aspettando se Echo Show 11 ha carpito il tuo cuore a prima vista. Un dispositivo per la casa intelligente a cui Amazon ha voluto dare un nuovo aspetto puntando a un effetto di design. In casa? Una chicca di cui non fare a meno. Approfitta dello sconto dell’11% su Amazon e compralo subito a soli 214 euro.
Echo Show 11 è bellissimo a vedersi. Non giriamoci attorno: messo in casa diventa un vero e proprio pezzo di arredamento che moltiplica la sua funzione risultando anche pratico. Infatti lo utilizzi per mille tasks diversi potendo fare affidamento su di lui e su Amazon Alexa quando ti occorre qualcosa. Con la sua base d’appoggio sferica è perfetto ovunque e grazie al display intelligente da 11 pollici, hai praticamente un tablet a tua completa disposizione. Disponibile in colorazione Grafite, è il plus ultra dei dispositivi Echo.
Amazon Echo Show 11 – Schermo Full HD da 11″ con colori vibranti, area di visione più ampia, audio spaziale e Alexa, Grafite
214,00€239,99€-11%
Scoprendolo nel particolare, scopri subito che le apparenze ingannano visto che lui offre ancora di più di ciò che fa vedere. La sua base d’appoggio altro non è che una cassa da utilizzare anche in modalità Bluetooth. Con audio spaziale, ora il suono si propaga avvolgendoti e rendendo l’audio di musica ma anche contenuti in streaming senza eguali. Se imposti il volume al massimo, probabile che i vicini penseranno a un concerto privato in casa tua. Lo schermo, invece, è luminoso, colorato e lo usi proprio come un tablet perché è touch. Quando non lo stai utilizzando puoi impostare delle fotografie come screensaver e creare una cornice digitale. In alternativa, quando domandi ad Alexa informazioni o le fai richieste, lei ti mostra le sue risposte e gestisci i vari aspetti sfruttandolo a mo’ di hub a tutti gli effetti. Infine, non manca all’appello la classica webcam integrata per rimanere in contatto con amici e familiari.
Aggiungilo al carrello con soli 214 euro su Amazon. Echo Show 11 è da acquistare senza alcun dubbio al Black Friday 2025.