 Il nuovo Echo Show 11 rende la casa smart con design da capogiro (-11%)
Echo Show 11 è il dispositivo di design che rende Alexa unica nel suo genere: un hub intelligente per la tua casa.
Sono approdati sul mercato da pochissimo e già sono in sconto. Questa è l’occasione che stavi aspettando se Echo Show 11 ha carpito il tuo cuore a prima vista. Un dispositivo per la casa intelligente a cui Amazon ha voluto dare un nuovo aspetto puntando a un effetto di design. In casa? Una chicca di cui non fare a meno. Approfitta dello sconto dell’11% su Amazon e compralo subito a soli 214 euro. 

Echo Show 11 è bellissimo a vedersi. Non giriamoci attorno: messo in casa diventa un vero e proprio pezzo di arredamento che moltiplica la sua funzione risultando anche pratico. Infatti lo utilizzi per mille tasks diversi potendo fare affidamento su di lui e su Amazon Alexa quando ti occorre qualcosa. Con la sua base d’appoggio sferica è perfetto ovunque e grazie al display intelligente da 11 pollici, hai praticamente un tablet a tua completa disposizione. Disponibile in colorazione Grafite, è il plus ultra dei dispositivi Echo.

Scoprendolo nel particolare, scopri subito che le apparenze ingannano visto che lui offre ancora di più di ciò che fa vedere. La sua base d’appoggio altro non è che una cassa da utilizzare anche in modalità Bluetooth. Con audio spaziale, ora il suono si propaga avvolgendoti e rendendo l’audio di musica ma anche contenuti in streaming senza eguali. Se imposti il volume al massimo, probabile che i vicini penseranno a un concerto privato in casa tua. Lo schermo, invece, è luminoso, colorato e lo usi proprio come un tablet perché è touch. Quando non lo stai utilizzando puoi impostare delle fotografie come screensaver e creare una cornice digitale. In alternativa, quando domandi ad Alexa informazioni o le fai richieste, lei ti mostra le sue risposte e gestisci i vari aspetti sfruttandolo a mo’ di hub a tutti gli effetti. Infine, non manca all’appello la classica webcam integrata per rimanere in contatto con amici e familiari.

Aggiungilo al carrello con soli 214 euro su Amazon. Echo Show 11 è da acquistare senza alcun dubbio al Black Friday 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

21 nov 2025
