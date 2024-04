Il prezzo dello speaker JBL è crollato a 37,99€, in sconto del 42%

JBL Clip 4 è uno speaker bluetooth piccolo, ma potente che puoi facilmente portare sempre con te senza rinunciare alla qualità. Grazie ad uno sconto del 42% su Amazon puoi acquistarlo a soli 37,99 euro invece di 64,99 con spedizione Prime garantita.

Il design compatto e portatile dello JBL Clip 4 lo rende perfetto per l’uso in movimento: il suo moschettone integrato e i tessuti variopinti ti permettono di attaccarlo facilmente a zaini, borse o cinture e portarlo con te ovunque tu vada. Non preoccuparti per le intemperie perché con la certificazione IPX67 per resistenza all’acqua e alla polvere, puoi essere sicuro che lo JBL Clip 4 resisterà agli schizzi d’acqua.

Dimensioni compatte sì, ma tanta potenza grazie anche JBL Pro Sound con cui puoi goderti un’esperienza di ascolto coinvolgente e un’autonomia eccezionale che, con una sola ricarica, ti permette di godere di 10 ore di musica continuativa in streaming wireless da qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth.

Inserito all’interno di una confezione che include anche un cavo USB-C, con JBL CLIP 4 puoi avere un speaker di qualità ovunque ti trovi. Acquistalo adesso a soli 37,99 euro invece di 64,99.