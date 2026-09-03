Il robot aspirapolvere Lefant M210 Omni col 71% di sconto: super offerta Amazon

Il protagonista di oggi è il Lefant M210 Omni, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che presenta specifiche tecniche decisamente interessanti per la sua fascia di prezzo. Il listino originale su Amazon segna 799,99 euro, ma con l’offerta a tempo il costo scende automaticamente a 279,99 euro. L’ulteriore ribasso avviene al momento del checkout: inserendo il codice sconto IMUFT5VA, la cifra crolla a 229,59 euro. Si tratta di un risparmio effettivo del 71% che sarà disponibile fino all’8 settembre 2026.

Entrando nel dettaglio tecnico, l’hardware offerto a poco più di 200 euro è notevole, ma va valutato con assoluta oggettività per comprenderne la reale qualità. Il primo grande vantaggio di questo modello risiede nel design ultra-compatto. A differenza dei classici robot dotati di vistose torrette laser che spesso si incastrano sotto i mobili, il Lefant M210 Omni vanta un diametro di soli 28 cm e un’altezza di appena 85 mm. Questa struttura gli permette di destreggiarsi facilmente tra le gambe delle sedie e di infilarsi sotto divani e letti bassi, eliminando la polvere nei punti più critici. La navigazione fa a meno del LiDAR in favore della tecnologia proprietaria FreeMove e dei sensori PSD integrati nel telaio, che tra l’altro è sprovvisto del tradizionale paraurti meccanico, risultando meno soggetto a usura e più semplice da pulire.

Sul fronte dell’aspirazione, i numeri dichiarati sono molto elevati: il motore sprigiona ben 20.000Pa di potenza. Per evitare fastidiosi grovigli di capelli e peli di animali, l’azienda ha optato per un condotto di aspirazione diretto senza la classica spazzola centrale rotante. Tale soluzione risulta essere la migliore per pavimenti duri e lisci in quanto azzera letteralmente la manutenzione manuale districando alla radice il problema dei peli bloccati che vengono poi ingabbiati nel contenitore della polvere interno da 800 ml. Lefant, inoltre, ha scelto di non usare i sacchetti usa e getta: questo farà risparmiare sui consumabili nel lungo periodo.

Ma proprio il sistema di lavaggio rappresenta il fiore all’occhiello della versione Omni. Abbandonato il classico panno in microfibra trascinato a terra, il robot monta un rullo rotante che gira fino a 240 giri al minuto esercitando una pressione costante di 15 Newton sulla superficie. La base di ricarica multifunzione gestisce il tutto in totale autonomia. Quando il dispositivo rientra, il rullo viene lavato con acqua pulita, mentre lo sporco raccolto finisce in un serbatoio separato da 1,5 litri integrato nella stazione. Al termine delle operazioni, il rullo viene asciugato all’aria per prevenire la formazione di cattivi odori.

L’autonomia è garantita da una batteria da 3200 mAh, in grado di offrire fino a 130 minuti di operatività e coprire così superfici generose senza la necessità di ricariche intermedie.

Al netto di quanto appena scritto, assicurarsi una potenza di 20.000Pa e un sistema di lavaggio a rullo rotante a 229,59 euro rimane un’opportunità oggettivamente vantaggiosa. Per sfruttare il minimo storico è sufficiente visitare la pagina tramite il link Amazon dedicato e assicurarsi di inserire il codice IMUFT5VA nel carrello prima di completare il pagamento.

In collaborazione con Lefant