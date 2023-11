Il set LEGO di Star Wars The Mandalorian vi porterà nello spazio

Il set LEGO Star Wars 75348 Fang Fighter Mandaloriano vs TIE Interceptor offre un’entusiasmante esperienza di costruzione e permette ai fan di immergersi nelle epiche battaglie tra i formidabili cacciatori di taglie mandaloriani e l’imponente Impero Galattico.

Il Fang Fighter Mandaloriano è un caccia stellare, con ali a scomparsa, potenti cannoni laser e un cockpit per il pilota mandaloriano. Dall’altra parte, il TIE Interceptor dell’Impero è veloce e scattante, con dettagli accurati come i cannoni laser e un cockpit per il pilota imperiale.

Il set include due minifigure iconiche: il Mandaloriano, equipaggiato con e il jetpack e la dark saber, e un pilota dell’Impero con un fucile blaster.

Non mancano assolutamente i dettagli, come il motore a reazione illuminato del Fang Fighter Mandaloriano e il motore a reazione mobile del TIE Interceptor.

Adatto a fan di Star Wars di tutte le età, questo set offre la possibilità di rivivere le avvincenti scene di The Mandalorian, soprattutto nella terza stagione. Con le due astronavi (il Fang Fighter e il TIE Interceptor) e le tre minifigure, incluso il pilota, il divertimento è garantito.

Non perdere la possibilità di esporre con orgoglio un pezzo unico della collezione LEGO Star Wars, ora a soli 69,90€ invece di 99,99€, grazie al Black Friday Amazon!