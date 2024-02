Il successo di Mondly si riflette nelle sue offerte: 95% di sconto

Se hai mai desiderato imparare una nuova lingua, il momento perfetto è ora: Mondly, l’app pluripremiata di apprendimento linguistico, offre un’irripetibile promozione per dare il via al 2024 con il piede giusto. Uno sconto del 95% per ottenere l’accesso a vita a 41 lingue per soli 99,99 euro invece di 1999,99 euro.

Metodi innovativi di apprendimento

Mondly ha guadagnato il titolo di “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore Nuova App” da Apple, con oltre 110 milioni di download. È un’app che si distingue perché combina esercizi focalizzati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, consentendoti di parlare nuove lingue con sicurezza e naturalezza.

Con l’acquisto di Mondly Premium, non solo avrai accesso illimitato alle 41 lingue disponibili, ma potrai arricchire la tua esperienza linguistica con benefici aggiuntivi come Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora.

Mondly è l’unico che ti permette di imparare nuove lingue in modo divertente e al tempo stesso efficace. Come? Focalizzandoti sulle frasi di uso comune anziché sulle singole parole e sfruttando un sistema di ripetizione unico basato su intervalli collaudati ed efficaci che accelerano il processo di apprendimento. Gli insegnanti sono tutti madrelingua professionisti, mentre tra le risorse uniche incluse citiamo il chatbot dotato di riconoscimento vocale.

Acquista Mondly Premium ora per soli 99,99 euro e apri le porte a un mondo di possibilità linguistiche. Sono, infatti, 41 le lingue disponibili a vita, ovvero senza alcun abbonamento, grazie al pagamento unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.